Κώστας Τσουκαλάς: Υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες Μαρικάρμεν

Το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και των εθνικών εκλογών, σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τον θάνατο της Μαρικάρμεν.

«Δεν άντεξε την αδικία και «έφυγε» η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για να ξαναγίνει η στέγη δικαίωμα και να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων. Είναι χρέος των προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων σε όλον τον κόσμο, ο αγώνας της να μην πάει χαμένος», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία»

«Υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες Μαρικάρμεν που ζουν με το άγχος της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού και της έξωσης μετά την αδράνεια και την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου από την κυβέρνηση. Για αυτούς αγωνιζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία, είναι επιλογή. Γιατί είναι ευθύνη μας η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας απέναντι σε όσους επιθυμούν τη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων», επισημαίνει και προσθέτει:

«Η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα που βιώνει πολύ επώδυνα τη στεγαστική κρίση, την αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσα από την διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην ενέργεια και την εκτίναξη των τιμών των βασικών αγαθών.

Ή με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα αλλαγή για δίκαιες λύσεις στο στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος ή με την εμπορευματοποίηση των αγαθών, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων και την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.

Η κοινωνία και η αγορά ζητούν ανάσα από το καθεστώς ασφυξίας που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή είναι τώρα».

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