Γεωργιάδης: Ο υπεύθυνος Αγροτικού του ΠΑΣΟΚ ήταν παρών στην «έκρηξη» αμνοεριφίων στην Κρήτη από το 2017-2020

Συνέχεια στην κόντρα του με το ΠΑΣΟΚ έδωσε το πρωί της Τρίτης με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέχεια της σφοδρής κριτικής που άσκησε στον Νίκο Ανδρουλάκη και την Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρουσιάζοντας στοιχεία από την εκρηκτική αύξηση στον αριθμό των δηλωθέντων αμνοεριφίων την περίοδο 2017-2020, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «ο νυν βουλευτής του @pasok και υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα, Μανώλης Χνάρης, είτε του αρέσει είτε όχι ήταν παρών» σε αυτή τη διαδικασία καθώς ήταν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τον Πρωτογενή Τομέα.

«Το να ισχυρίζεται ότι δεν κατάλαβε τίποτε είναι γελοίο και ψευδές. Όσο και να φωνάζουν στο ΠΑΣΟΚ αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Και δεν είναι φυσικά η μόνη εμπλοκή του Πασόκ σε όλο αυτό. Εάν ο @androulakisnick νόμιζε ότι θα έρθουν στην Βουλή ως κατήγοροι και θα υποκρίνονται τους άσπιλους τιμητές κάνουν λάθος» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

Χθες στην εκπομπή των @dimoikonomu και @akispaulopoulos είπα μία πραγματικότητα. Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως κάθε Περιφέρεια έχει την ΔΑΟΚΑ, η οποία κάνει τα εξής ως προς τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων: «Βασικές αρμοδιότητες ΔΑΟΚΑ των Περιφερειών

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 8, 2025

Πολάκης - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Πίσω ρε λαμόγιο Τρουλλινέ που νομίζεις πως θα με λερώσεις, διεφθαρμένε"

Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά έχει ο ΕΛΓΑ: Ο Daniel, οι ντοματιές – φαντάσματα και οι αποζημιώσεις εκατομμυρίων

Μεταναστευτικό: Νέα αποβίβαση τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου - Αντιδράσεις στην Αγία Γαλήνη