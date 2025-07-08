Γεωργιάδης: Ο υπεύθυνος Αγροτικού του ΠΑΣΟΚ ήταν παρών στην «έκρηξη» αμνοεριφίων στην Κρήτη από το 2017-2020
Άδωνις Γεωργιάδης
clock 10:43 | 08/07/2025
newsroom ekriti.gr

Συνέχεια στην κόντρα του με το ΠΑΣΟΚ έδωσε το πρωί της Τρίτης με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέχεια της σφοδρής κριτικής που άσκησε στον Νίκο Ανδρουλάκη και την Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρουσιάζοντας στοιχεία από την εκρηκτική αύξηση στον αριθμό των δηλωθέντων αμνοεριφίων την περίοδο 2017-2020, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «ο νυν βουλευτής του @pasok και υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα, Μανώλης Χνάρης, είτε του αρέσει είτε όχι ήταν παρών» σε αυτή τη διαδικασία καθώς ήταν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τον Πρωτογενή Τομέα.

«Το να ισχυρίζεται ότι δεν κατάλαβε τίποτε είναι γελοίο και ψευδές. Όσο και να φωνάζουν στο ΠΑΣΟΚ αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Και δεν είναι φυσικά η μόνη εμπλοκή του Πασόκ σε όλο αυτό. Εάν ο @androulakisnick νόμιζε ότι θα έρθουν στην Βουλή ως κατήγοροι και θα υποκρίνονται τους άσπιλους τιμητές κάνουν λάθος» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

Πολάκης - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Πίσω ρε λαμόγιο Τρουλλινέ που νομίζεις πως θα με λερώσεις, διεφθαρμένε"

Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά έχει ο ΕΛΓΑ: Ο Daniel, οι ντοματιές – φαντάσματα και οι αποζημιώσεις εκατομμυρίων

Μεταναστευτικό: Νέα αποβίβαση τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου - Αντιδράσεις στην Αγία Γαλήνη

 

Άδωνις Γεωργιάδης Οπεκεπε Πασοκ
