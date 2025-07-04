«Έκρηξη» Αρβανίτη για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – «Η (Νέα) Δημοκρατία στα καλύτερά της»

Ο Βασίλης Φλωρίδης, αδερφός του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία που έγινε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, στην κούρσα διαδοχής για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που μέχρι πρότινος διατηρούσε η συνταξιοδοτηθείσα Γεωργία Αδειλίνη.

Η κούρσα διαδοχής για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη.

Το σχόλιο του Κώστα Αρβανίτη

«Με βαρύ το αίσθημα ευθύνης προσήλθαν σήμερα στην κάλπη της Διάσκεψης των Προέδρων οι βουλευτές ΝΔ & Σια για να αναδείξουν το πρόσωπο που προτείνουν για Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως και σύνθετης στάθμισης, επέλεξαν τον κύριο Βασίλειο Φλωρίδη, νυν Αντεισαγγελέα του ΑΠ και αεί αδελφό του κυρίου Γεωργίου Φλωρίδη, νυν Υπουργού Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Ελλάς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και καταλήγει: «Η (Νέα) Δημοκρατία στα καλύτερά της!»

Για την ιστορία, στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Β. Φλωρίδης με 17 και ακολούθησαν οι κ..κ. Τζαβέλας (14), Γκανές (12), Σκάρος (10), Καπαγιάννη (7). Υπενθυμίζεται πάντως πως ο ρόλος της Διάσκεψης των Προέδρων είναι γνωμοδοτικός και την τελική απόφαση για την επιλογή του νέου Εισαγγελέα λαμβάνει το υπουργικό συμβούλιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

