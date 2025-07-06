ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Βελόπουλος: Η ανάρτηση του πρωθυπουργού αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου
Κυριάκος Βελόπουλος
clock 13:11 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

«Η σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας ότι «με μία "έκθεση ιδεών", που αμφιβάλλουμε εάν την έγραψε ο ίδιος, καθότι όπως φάνηκε από την επίσκεψή του στο 'Αγιον Όρος, τα ελληνικά του δεν είναι και τόσο καλά, επιχειρεί να κάνει το μαύρο, άσπρο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «αφού λοιπόν η "έκθεση ιδεών" του πρωθυπουργού μας "διαβεβαιώνει" πως όλα πάνε καλά, ας μας εξηγήσει ένα πράγμα και μόνο: Πώς έφτασε η χώρα μας στην απίστευτη κατάντια να την περάσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και πλέον ο Έλληνας πολίτης να βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη;».

