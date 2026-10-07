Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ σήμερα στην Αθήνα – Τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο Ρούμπιο στην περιοχή

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας βρίσκεται στην Αθήνα από χθες προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας κατά τη σημερινή διεξαγωγή του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στόχος πρωταρχικός της Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της επίσημης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, με τους οικονομικούς δεσμούς Αθήνας – Ουάσιγκτον να παραμένουν πάντα σε πρώτο πλάνο για περαιτέρω ενίσχυση.

Για την Αθήνα, με φόντο και την αυξημένη τουρκική προκλητικότητα, κρίσιμο παραμένει κατά την τρέχουσα εύθραυστη διεθνώς συγκυρία, η επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου και του στρατηγικού βάθους των σχέσεων Ελλάδα – ΗΠΑ, με πρόσθετο ζητούμενο την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων.

🇬🇷🇺🇸 Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον ΥΠΕΞ ΗΠΑ Marco Rubio στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, ενόψει του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. @StateDept @GreeceInUSA @USEmbassyAthens https://t.co/J9NH8FFvB4 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 6, 2026

Μέσα από τη διμερή συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τις κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στον Τύπο, τις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, τη διεξαγωγή όλων των συνεδριών του Στρατηγικού Διαλόγου (με έμφαση στις θεματικές της Άμυνας και της Ενέργειας), και τη συζήτηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα, η ελληνική πλευρά θα θελήσει από κοινού με την αμερικανική (στο πλαίσιο της ταύτισης των συμφερόντων και των επιδιώξεων) να εκπεμφθούν ισχυρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Ένα εξ αυτών θα είναι αναμφίβολα η επαναβεβαίωση του κομβικού ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Ο αμερικανικός παράγοντας έχει καταστήσει σαφές, και κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, πως βλέπει στην Ελλάδα έναν πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στη βάση της στενής ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του από ελληνικού εδάφους, είναι σίγουρο πως θα δώσει νέα πνοή στο σχήμα συνεργασίας «3+1» – το οποίο έχει στοχοποιήσει πλήρως το τελευταίο διάστημα η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ ως απόπειρά περικύκλωσής της.

Επιπλέον, οι ελληνοαμερικανικές συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο πλαίσιο της θεματικής της Άμυνας, με παρόντα τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια , αναμένεται να δώσουν βάθος στη συνεργασία των δύο χωρών, με ορίζοντα κυρίως την παραλαβή των F-35 αλλά και μέσω της εκδήλωσης ελληνικού ενδιαφέροντος για απόκτηση πρόσθετου οπλικού και υποστηρικτικού υλικού από τις ΗΠΑ που θα ενισχύσει έτι περαιτέρω την Πολεμική Αεροπορία.

Διατυπώσεις ηχηρές είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν από πλευράς Ρούμπιο και για το πρότζεκτ του GSI – που ενδιαφέρει έντονα τις ΗΠΑ και το οποίο πρόκειται να επανεκκινήσει άμεσα με την Τουρκία να το έχει βάλει στο «στόχαστρό» της – αλλά και σε ό,τι αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης των αμερικανικών «κολοσσών» για έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας και σε περιοχές μάλιστα, νοτίως της Κρήτης, μέρος των οποίων επιχειρεί να αμφισβητήσει η Άγκυρα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τα μηνύματα του Ρούμπιο από την Πνύκα – όπου θα εκφωνήσει το απόγευμα διθυραμβικό λόγο για τη Δημοκρατία με την εκδήλωση να εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση (“Freedom 250”) – θα αφορούν περισσότερο το εσωτερικό αμερικανικό ακροατήριο, με το βλέμμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στραμμένο στις ενδιάμεσες αμερικανικές κάλπες της 3ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το γενικό σήμα που αναμένεται να εκπεμφθεί με το πέρας της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε συνδυασμό και με τα μηνύματα που θα επιχειρήσει και η ελληνική πλευρά να στείλει μέσα από το κοινό «κάδρο» της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο – είναι πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα αξιόπιστο στρατηγικό σύμμαχο με τη διμερή συνεργασία να αποκτά προοπτικά ολοένα και μεγαλύτερο βάθος, μέσα από πρότζεκτ κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. Κάθετος Διάδρομος, GSI, έρευνες υδρογονανθράκων) τα οποία εδράζονται πάντα στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου

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