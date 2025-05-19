Παύλος Μαρινάκης: Η απάντησή του στο άρθρο του Αντώνη Σαμαρά

Την πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στο άρθρο του Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Αντώνης Σαμαράς, στο άρθρο του, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, είχε ασκήσει κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας: «Πού πάμε ως Ελλάδα;» και συμπληρώνοντας σε όλα «ό,τι πείτε».

Σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και ανεξάρτητου βουλευτή Μεσσηνίας, δήλωσε: «Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, ελάτε».

