ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη

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Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επισήμως ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, με την προσχώρησή του να ανακοινώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής οι σχετικές επιστολές τόσο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και από τον ίδιο τον βουλευτή.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την προσχώρηση του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Η συνάντηση Ανδρουλάκη – Αποστολάκη

Η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη είχε προαναγγελθεί από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο τότε βουλευτή Επικρατείας.

Μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον κ. Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας του σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος για την εθνική αμυντική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα άμυνας και γεωπολιτικής βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Η προσχώρηση του κ. Αποστολάκη ενισχύει, παράλληλα, την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ με έναν πολιτικό με μακρά διαδρομή στις Ένοπλες Δυνάμεις και εμπειρία από κυβερνητική θέση.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ανεξαρτησία και τώρα στο ΠΑΣΟΚ

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, παραμένοντας εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέχρι την πρόσφατη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ.

Πριν από την είσοδό του στην ενεργό πολιτική, ο κ. Αποστολάκης είχε διαγράψει πολυετή πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, φτάνοντας στον βαθμό του ναυάρχου και αναλαμβάνοντας τη θέση του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Είχε επίσης διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί πλέον τη νέα πολιτική του διαδρομή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία του σε θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο της προγραμματικής πρότασης του κόμματος.

Η προσχώρηση του βουλευτή Επικρατείας αποτελεί, ταυτόχρονα, μία ακόμη κίνηση διεύρυνσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα επιχειρεί να ενισχύσει το πολιτικό του αποτύπωμα και να παρουσιάσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

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