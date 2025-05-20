Μητσοτάκης από ΟΗΕ: «Δεσμεύομαι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει φύλακας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το Θαλάσσιο Δίκαιο. Υπό την Προεδρία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Η ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου (signature event) με θέμα την «Ενίσχυση της Θαλάσσιας Ασφάλειας μέσω Διεθνούς Συνεργασίας για την Παγκόσμια Σταθερότητα» συγκαλείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού βρίσκονται οι ασύμμετρες απειλές, όπως το λαθρεμπόριο, η τρομοκρατία, η πειρατεία, οι υβριδικές επιθέσεις, αλλά και η κλιματική αλλαγή.

Ο πρωθυπουργός εστιάζει στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και για τη σημασία συλλογικής δράσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ θα αναδείξει τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε η Ελλάδα τόσο στην επιχείρηση ΑSPIDES, όσο και στις ATALANTA και IRINI.

Ενημέρωση θα παράσχει επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ θα συμμετάσχουν ως εισηγητές η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και ερευνητής στο UNIDIR (Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό) κ. Κριστιάν Μπογκέρ, που ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας.

