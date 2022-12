Εύα Καϊλή: Σάλος από τις αποκαλύψεις για δωροδοκία - Όλο το χρονικό

Αίσθηση έχει προκαλέσει η εμπλοκή του ονόματος της Εύας Καϊλή στην έρευνα για δωροδοκία ευρωβουλευτών από το Κατάρ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση. Αυτό αναφέρουν το περιοδικό Knack και η εφημερίδα Le Soir και επιβεβαιώνεται από το γραφείο της ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Το Belga, στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή είναι από φέτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται οι σχέσεις με τη Μέση Ανατολή. Προσθέτει ότι ο σύντροφος της κ. Καϊλή Φ.Γ. – κοινοβουλευτικός βοηθός στο S&D – ανακρίθηκε ήδη την Παρασκευή, σύμφωνα με τα δύο μέσα ενημέρωσης. Εργαζόταν για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι και δραστηριοποιείται επίσης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Fight Impunity. Έρευνες έγιναν εκεί και στο σπίτι του Παντζέρι. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ μετρητά.

Suspicion of corruption by Qatar: EU Parliament vice-president Eva Kaili has been arrestedhttps://t.co/ystOIoAV6M pic.twitter.com/Op1vprhk68

— Le Soir (@lesoir) December 9, 2022