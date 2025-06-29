Δ. Κουτσούμπας: Αγανάκτηση και οργή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

"Αγανάκτηση και οργή προκαλεί όχι μόνο το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και συνολικά η προσπάθεια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού να ξεπλυθούν μέσω των παραιτήσεων των κυβερνητικών της στελεχών και κυρίως μέσω της προσφιλούς τους τακτικής της άγνοιας" δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τονίζει στη συνέχεια:

"Το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει κάθε μέσο, και κοινοβουλευτικό, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ποινικών ευθυνών τόσο των υπουργών όσο και άλλων υπεύθυνων και να εξασφαλιστεί ότι θα επιστραφούν όσες επιδοτήσεις έχουν εισπραχθεί παράνομα, ενώ τα όποια πρόστιμα επιβληθούν να βαρύνουν αποκλειστικά όσους παρανόμησαν και όσους τους το επέτρεψαν.

Πολύ περισσότερο, θα προσπαθήσει να αναδείξει την ίδια την πολιτική τής Ευρωπαϊκής Ένωσης που από τη μία τσακίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες και από την άλλη στρώνει το έδαφος για ένα πλήρως διαβλητό σύστημα πληρωμών πάνω στο οποίο ξεσαλώνουν οι διάφοροι νέοι "Μαυρογιαλούροι".

