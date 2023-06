Τρομακτικό περιστατικό: Θυελλώδεις άνεμοι έστειλαν θαμώνες εστιατορίου στον ουρανό (βίντεο)

Σε ένα τρομακτικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πόλη Yichang, στην Κίνα, μια ισχυρή ριπή ανέμου προκάλεσε καταστροφές και έστειλε αρκετούς ανθρώπους στον αέρα, καθώς σήκωσε το στέγαστρο ενός εστιατορίου από το έδαφος. Το απρόβλεπτο γεγονός άφησε άναυδους τους μάρτυρες και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Καθώς οι πελάτες απολάμβαναν το γεύμα τους σε υπαίθριο χώρο εστίασης. Ξαφνικά μια σφοδρή ριπή ανέμου έπεσε πάνω στην τοποθεσία, ανασηκώνοντας το στιβαρό στέγαστρο που παρείχε σκιά και προστασία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι άνεμοι εντάθηκαν και το στέγαστρο σηκώθηκε στον αέρα σαν γιγάντιος χαρταετός.

Η δύναμη του ανέμου αιφνιδίασε τους πάντες, προκαλώντας χάος και πανικό, καθώς οι άνθρωποι πάλευαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Μέσα στη φασαρία, αρκετά άτομα βρέθηκαν να σηκώνονται από το έδαφος, αψηφώντας τη βαρύτητα και αιωρούμενοι στον αέρα. Σοκ και δυσπιστία γέμισαν την ατμόσφαιρα, καθώς οι θεατές παρακολουθούσαν με τρόμο, με τις καρδιές τους να χτυπούν από φόβο για την ασφάλεια των ανθρώπων.

