Τρόμος σε τρενάκι λούνα παρκ - Σταμάτησε ανάποδα στον αέρα για μισή ώρα (βίντεο)

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε τρενάκι λούνα παρκ στην Κίνα, όταν επιβάτες έμειναν στον αέρα λόγω... διακοπής ρεύματος.

Oι επιβάτες βρέθηκαν ανάποδα για περίπου 30 λεπτά στο τρενάκι στο πάρκο ψυχαγωγίας στις 6 Ιουνίου, με τους ειδικούς να αποδίδουν τη διακοπή ρεύματος σε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω καύσωνα.

Βίντεο που έχει γίνει viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες δείχνει το τρενάκι του λούνα παρκ να κινείται προς την κορυφή όταν ξαφνικά σταματά.

What's scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China's Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE

— People's Daily, China (@PDChina) June 6, 2023