Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό στη... μαγεία!

Μετά το «πτυχίο για influencers» στην Ιρλανδία, ένα νέο πρόγραμμα σπουδών έρχεται από το πουθενά για να «κλέψει» τα σκήπτρα του πιο… περίεργου μεταπτυχιακού!

Συγκεκριμένα, το University of Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο -ενδεχομένως και στον κόσμο- με αντικείμενο τη μελέτη της μαγείας και του αποκρυφισμού. Το μεταπτυχιακό εντάσσεται στον κλάδο των Αραβικών και Ισλαμικών σπουδών και θα έχει διάρκεια 1 έτους για τους full time φοιτητές/-τριες και 2 έτη για τους part time φοιτητές/-τριες.

Το μεταπτυχιακό στη μαγεία θα δεχτεί για πρώτη φορά φοιτητές και φοιτήτριες τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού οι εισακτέτοι θα διερευνήσουν την ποικιλόμορφη ιστορία του εσωτερικισμού, της μαγείας, των ιεροτελεστιών και όλων των συναφών θεμάτων.

Τα μαθήματα θα βασίζονται στην ιστορία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, το δράμα, τη θρησκεία και άλλους συναφείς τομείς. Αν και στο μεταπτυχιακό θα γίνουν δεκτοί/δεκτές απόφοιτοι και απόφοιτες κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά θα εξεταστούν και αιτήσεων πτυχιούχων από άλλα γνωστικά πεδία ή υποψηφίων με… σχετική εργασιακή εμπειρία!

Our new MA in Magic and Occult Science creating a buzz - we are currently considering applications https://t.co/7ILLtgmmST

— Institute of Arab and Islamic Studies, Exeter (@ExeterIAIS) October 3, 2023