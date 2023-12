Ο Kevin και η "μητέρα" του από το Home Alone συναντώνται ξανά και συγκινούν

Η οικογένεια του Home Alone συναντήθηκε και πάλι σε μία πολύ συγκινητική στιγμή! Πιο συγκεκριμένα ο Macaulay Culkin που έπαιξε τον Kevin McCallister στην θρυλική ταινία, αλλά και η Catherine O'Hara που ήταν η μητέρα του, η Kate, βρέθηκαν μαζί μετά από πολλά χρόνια, στο Walk of Fame.

Πέρασαν περίπου 33 χρόνια από τότε που τους είδαμε μαζί στην πρώτη ταινία και τις τελευταίες ώρες έγινε viral στα social media η στιγμή που δυο τους αγκαλιάζονται για πρώτη φορά μετά από καιρό. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ο Macaulay Culkin τιμήθηκε με το δικό του αστέρι του Χόλιγουντ στο Walk of Fame και εκεί βρέθηκαν πολλοί συνεργάτες του, αλλά η O’Hara είπε και δύο λόγια για εκείνον.

Εκείνη δήλωσε μεταξύ άλλων για τον κινηματογραφικό γιο της: Το Home Alone ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια αγαπημένη ταινία. Ο λόγος που οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να αφήσουν να περάσει ένας χρόνος χωρίς να την παρακολουθήσουν ξανά (την ταινία), είναι ο Macaulay Culkin.

Macaulay Culkin gets a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/bODVV0uyFo

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 1, 2023