Καθαρίζει γυμνή σπίτια και έτσι αντιμετωπίζει τους… περίεργους πελάτες

Άλλοι καθαρίζουν το σπίτι ντυμένοι με τα πιο πρόχειρα ρούχα που διαθέτουν, αλλά άλλοι καθαρίζουν σπίτια… γυμνοί, όπως η Lottie Rae που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 32χρονη, ως γυμνή καθαρίστρια, χρεώνει 61 δολάρια την ώρα για να τακτοποιεί τα σπίτια των πελατών της. Παρά το γεγονός ότι επιμένει ότι είναι εκεί απλώς για να καθαρίζει, ορισμένοι από τους άνδρες πελάτες της πιστεύουν ότι μπορούν να επωφεληθούν και αλλιώς.

«Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ανατριχιαστικοί – κάποιοι από τους άντρες για τους οποίους καθαρίζω, κλείνουν καθαρίστριες με την προϋπόθεση ότι θα πάρουν κάτι άλλο», δήλωσε η Rae σύμφωνα με το nypost.com. «Είμαι ξεκάθαρη λέγοντας ότι είμαι εκεί μόνο για να καθαρίζω, αλλά θα πουν ότι άλλες καθαρίστριες τους έχουν κάνει στριπτίζ ή μασάζ».

