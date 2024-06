Ιραν: Εμφανίστηκε UFO πάνω από την Τεχεράνη

Ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο εθεάθη στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Ενώ οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες ερμήνευσαν το μυστηριώδες αντικείμενο ως «UFO».

Μια εικόνα που καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες του Μαΐου στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, έγινε viral στα social media. Οι εικόνες που συγκλόνισαν τον κόσμο περιελάμβαναν ένα ιπτάμενο αντικείμενο που μπορούσε να παρατηρηθεί από πολλά σημεία της πόλης.

Το αντικείμενο θεωρήθηκε ότι αποτελείτο από περίπου 20 φώτα και 3 δακτυλίους.

Pretty insane footage coming out of Tehran. Is this real or fake? #ufo #tehran #iran #IRAN #government #trending pic.twitter.com/BD3pMI07Nc

— Great White (@GreatWhyteShk) June 4, 2024