ΗΠΑ: Πώς μπορείς να χάσεις ένα F-35; «Πάρτι» με το «αόρατο» μαχητικό που πετούσε στον αυτόματο πιλότο και... εξαφανίστηκε

Η απώλεια ενός F-35B χθες Κυριακή στην Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, ενώ ο πιλότος κατάφερε να διασωθεί με το αλεξίπτωτο, έχει προκαλέσει πολλά σενάρια και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μεσημέρι της Κυριακής απογειώθηκαν δύο F-35B από τη Βάση Μποφόρ των αμερικανών Πεζοναυτών. Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα) ο πιλότος ενός από τα δύο εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος για να διασωθεί και προσγειώθηκε στο Τσάρλεστον.

Ωστόσο το μαχητικό, που είναι «αόρατο» στα ραντάρ δεν έχει βρεθεί. Οι έρευνες εντοπίζονται σε μία από τις δύο λίμνες της περιοχής, την Μούλτρι και τη Μάριον. Οι ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν και τηλεφωνική γραμμή για όποιον γνωρίζει κάτι.

A "stealth" jet's transponder stopped working.

So the pilot ejected from a plane that was capable of still flying in auto-pilot mode? But then they couldn't track the F-35 because it's transponder didn't work and it is a "stealth" jet.

Why would the pilot eject if the plane… pic.twitter.com/mmFanZS18N

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 18, 2023