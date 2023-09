Βρετανία: Ένα ροζ περιστέρι αναστατώνει το Μάντσεστερ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι γειτονιάς του Μάντσεστερ της Βρετανίας όταν ξαφνικά είδαν σε πλατεία του Μπέρι ένα περιστέρι διαφορετικό από τα άλλα…

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για ένα ροζ περιστέρι που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως απέκτησε τη διαφορετική αυτή απόχρωση. Δεκάδες χρήστες των social media έχουν απαθανατίσει το ροζ περιστέρι είτε να τσιμπολογάει σπόρους σε κάποια πλατεία, είτε στις στέγες σπιτιών.

Lovely “PINK PIGEON” which are very rare in the U.K. 🩷 lol ya learn something everyday lol it’s PINK 😂😂🩷🩷 #pinkpigeon pic.twitter.com/pjAZXhfQv4

— Kelly (@kellybaby3) September 13, 2023