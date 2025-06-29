ΗΠΑ: Ελικόπτερο πέταξε... χαρτονομίσματα - Τρελάθηκαν οι περαστικοί

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι περαστικοί που βρέθηκαν στην ανατολική πλευρά του Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, καθώς ξεκίνησε μια απρόσμενη «βροχή χρημάτων» από ένα ελικόπτερο που πετούσε πάνω από τη λεωφόρο Gratiot.

Συγκεκριμένα, η εναέρια ρίψη μετρητών έγινε προς τιμήν του Ντάρελ Τόμας — γνωστού στους περισσότερους με το παρατσούκλι «Plant» — ενός ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων, ο οποίος στήριξε μια ολόκληρη γειτονιά και έφυγε πρόσφατα από τη ζωή λόγω Αλτσχάιμερ. Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του, στήριζε τους γείτονές του και ήταν παθιασμένος συλλέκτης κλασικών αυτοκινήτων.

💸The real airdrop. In Detroit, a helicopter dumped cash all over the highway. Drivers literally abandoned their cars mid-traffic to grab the bills. It was the last wish of a local car wash owner who asked for a “rain of money” before he passed away from Alzheimer’s. Respect pic.twitter.com/RrJXX8RHWO — SDN Insider (@SDNInsider) June 28, 2025

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας (αποτελούσε την τελευταία επιθυμία του) ήταν ο γιος του, «Smoke», ο οποίος μαζί με συγγενείς και φίλους αποφάσισε να συνεχίσει την κληρονομιά γενναιοδωρίας που άφησε πίσω του ο πατέρας του. «Ντιτρόιτ, μπορεί να μη γνωρίζετε ποιος ήταν ο πατέρας μου, αλλά υπήρξε σπουδαίος», είπε ο Smoke. «Μέσα στην κοινότητά του ήταν θρύλος, ευλογούσε τους πάντες και αυτό ήταν το τελευταίο του δώρο σε όλους. Τίποτα παραπάνω».

A helicopter dropped money over Gratiot Avenue near Conner St. in Detroit, Michigan 🚁💰 Video shows the helicopter releasing the cash as people ran into the street to grab it. Traffic was briefly halted. We’re told the drop was part of a funeral tribute. Source:… pic.twitter.com/aZ9lA6RiQR — Michigan News Source (@MINewsSource) June 27, 2025

Η πρωτοφανής κίνηση υποχρέωσε την τοπική τροχαία να αποκλείσει για περίπου μισή ώρα τη λεωφόρο Gratiot, καθώς πολλοί οδηγοί παρατούσαν στη μέση του δρόμου τα αυτοκίνητά τους και κατέβαιναν για να μαζέψουν χαρτονομίσματα!

