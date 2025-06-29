ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΗΠΑ: Ελικόπτερο πέταξε... χαρτονομίσματα - Τρελάθηκαν οι περαστικοί
clock 11:33 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι περαστικοί που βρέθηκαν στην ανατολική πλευρά του Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, καθώς ξεκίνησε μια απρόσμενη «βροχή χρημάτων» από ένα ελικόπτερο που πετούσε πάνω από τη λεωφόρο Gratiot.

Συγκεκριμένα, η εναέρια ρίψη μετρητών έγινε προς τιμήν του Ντάρελ Τόμας — γνωστού στους περισσότερους με το παρατσούκλι «Plant» — ενός ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων, ο οποίος στήριξε μια ολόκληρη γειτονιά και έφυγε πρόσφατα από τη ζωή λόγω Αλτσχάιμερ. Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του, στήριζε τους γείτονές του και ήταν παθιασμένος συλλέκτης κλασικών αυτοκινήτων.

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας (αποτελούσε την τελευταία επιθυμία του) ήταν ο γιος του, «Smoke», ο οποίος μαζί με συγγενείς και φίλους αποφάσισε να συνεχίσει την κληρονομιά γενναιοδωρίας που άφησε πίσω του ο πατέρας του. «Ντιτρόιτ, μπορεί να μη γνωρίζετε ποιος ήταν ο πατέρας μου, αλλά υπήρξε σπουδαίος», είπε ο Smoke. «Μέσα στην κοινότητά του ήταν θρύλος, ευλογούσε τους πάντες και αυτό ήταν το τελευταίο του δώρο σε όλους. Τίποτα παραπάνω».

Η πρωτοφανής κίνηση υποχρέωσε την τοπική τροχαία να αποκλείσει για περίπου μισή ώρα τη λεωφόρο Gratiot, καθώς πολλοί οδηγοί παρατούσαν στη μέση του δρόμου τα αυτοκίνητά τους και κατέβαιναν για να μαζέψουν χαρτονομίσματα!

