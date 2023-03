Γιατί οι ΗΠΑ στέλνουν το DNA των προέδρων τους στο διάστημα; (βίντεο)

Η εταιρεία διαστημικής ταφής Celestis σχεδιάζει να συμπεριλάβει DNA από αείμνηστους προέδρους των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσιγκτον, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Φ. Κένεντι και Ρόναλντ Ρίγκαν στη διαστημική πτήση της Enterprise, η οποία έχει προγραμματιστεί για φέτος.

Σύμφωνα με το Space.com, η εταιρεία απέκτησε πιστοποιημένα δείγματα μαλλιών από έναν συλλέκτη μαλλιών διασημοτήτων, τα οποία κράτησαν σε «ειδική εγκατάσταση πλήρως ελεγχόμενη» πριν από τη διαστημική πτήση. Αλλά οι πρόεδροι δεν είναι οι μόνοι διάσημοι επιβάτες της πτήσης Enterprise της Celestis.

Η αποστολή, η οποία πρόκειται να πετάξει 150 έως 300 εκατομμύρια μίλια στο βαθύ διάστημα και να δημιουργήσει μια ηλιακή τροχιά, θα μεταφέρει επίσης DNA και αποτεφρωμένα υπολείμματα από μια σειρά από ηθοποιούς από το Star Trek.

#DNA from American #presidents Washington, Eisenhower, Kennedy and Reagan will launch into deep space in 2023.

In this way, @celestisflights wants to honour the four presidents, "Star Trek" creator Gene Roddenberry, "2001: A Space Odyssey" VFX master Douglas Trumbull and others. pic.twitter.com/t6HhHVSyPE

— OrbitalToday.com (@SpaceBiz1) February 27, 2023