Για ποιό λόγο υπάρχουν οι άσπρες κουκκίδες στον δρόμο;

Χαμηλού κόστους επεμβάσεις στην άσφαλτο μπορούν να ενισχύσουν θεαματικά την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μπορούν να έχουν ορισμένες απλές και χαμηλού κόστους επεμβάσεις στο οδόστρωμα. Ανάμεσα σε αυτές και οι λωρίδες παραγωγής ήχου, δηλαδή διαγραμμίσεις που αποτελούνται από δεκάδες άσπρες κουκκίδες από θερμοπλαστικό υλικό, από τις οποίες όταν διέλθει ένα όχημα παράγουν θόρυβο σε συνδυασμό με μικρές δονήσεις.

Η λύση των μικροσκοπικών άσπρων εξογκωμάτων πολλές φορές εφαρμόζεται πάνω στη διαγράμμιση στην άκρη του του δρόμου, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια εκτροπή των οδηγών από τα όρια του οδοστρώματος -που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Μεταξύ άλλων, μπορούν να υψώσουν ασπίδα προστασίας στους οδηγούς που κινούνται σε επαρχιακούς δρόμους κατά τις νυχτερινές ώρες και κυριεύονται από κόπωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κουκκίδες φέρουν ειδική βαφή, που επιτρέπει στη διαγράμμιση να ξεχωρίζει στο σκοτάδι, συνδράμοντας ακόμα πιο αποφασιστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η παραπάνω λύση είναι μία από τις πολλές που εφαρμόζονται στο οδόστρωμα με θεαματικά αποτελέσματα. Η κορυφαία ίσως εξ αυτών, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αυστρία το 2016 και το 2024 απέσπασε τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελώντας την κορυφαία πρωτοβουλία στην Ευρώπη για τις μοτοσυκλέτες στα Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια, για το έτος 2024.

Σε οχτώ απότομες καμπές επαρχιακού δρόμου﻿ τοποθετήθηκε οριζόντια σήμανση﻿ - υπό τη μορφή είτε κύκλων, είτε επιπλέον διακεκόμενων γραμμών, είτε γραμμών τύπου ζικ ζακ – ώστε να επισημαίνεται στους μοτοσικλετιστές η ιδανική απόσταση από την κεντρική διαχωριστική λωρίδα. ﻿

Ένας αναβάτης, λοιπόν, δίκυκλου που κινείται σε μια κλειστή αριστερόστροφη καμπή, εφόσον δεν «πατάει» πάνω σε αυτή την οριζόντια οδική σήμανση δεν κινδυνεύει να χτυπηθεί από τα οχήματα που κινούνται στην αντίθετη λωρίδα.

Σημειώνεται ότι μια αντίστοιχη δράση είχε υλοποιηθεί και στην Αττική πριν από λίγα χρόνια, με πορτοκαλί χρώματος λωρίδες που επίσης παράγουν ήχο. Αυτές εγκαταστάθηκαν στη Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, στο 41ο χλμ. (θέση «Γλύστρα Λαγονησίου»), οι οποίες επιβάλουν στους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα.

