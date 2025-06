Beauty tip ημέρας: Πότε να λούσετε τα μαλλιά σας αν τα βάψατε πρόσφατα!

Το λούσιμο των μαλλιών είναι μία από τις πιο συχνές κινήσεις προσωπικής φροντίδας που όλοι κάνουμε σε καθημερινή ή τακτική βάση.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το πόσο συχνά πρέπει να το κάνουμε μετά τη βαφή των μαλλιών μας καθώς και πώς να το κάνουμε. Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούμε είναι ότι η διατήρηση του χρώματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η διατήρηση της ενυδάτωσης των βαμμένων μαλλιών είναι δύο από τους επιδιωκόμενους στόχους.

Παράλληλα, όμως, όλοι αναρωτιόμαστε πόσο συχνά πρέπει να λούζουμε τα μαλλιά μας για να μην ξεθωριάσει το χρώμα ή για να αποφύγουμε την αφυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής.

Image

Επομένως, η χρήση ενός ειδικού σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά ή η «ο λούσιμο δύο ή τρεις ημέρες μετά τη βαφή» είναι μερικά από τα κόλπα που γνωρίζουν καλά οι κομμωτές, όπως το Ρούμπεν Πένα, κομμωτής, στιλίστας και εκπαιδευτής στο Toni & Guy, με βραβείο Best New Hairdresser Award 2011 και φιναλίστ του AIPP 2017-2018 στην κατηγορία Best Men's Collection, μεταξύ άλλων.

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται πάντα στους κομμωτές είναι πώς να πλένετε τα βαμμένα μαλλιά, επειδή τα social media υποδεικνύουν κάποιες ιδέες, αλλά είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε από ειδικούς, επειδή παρόλο που φαίνεται απλό, μερικές φορές κάνουμε λάθη.

Ο ειδικός εξήγησε πώς να πλένετε τα βαμμένα μαλλιά και ακολουθώντας τις συμβουλές του θα πετύχετε πιο υγιή, λαμπερά και πιο φροντισμένα βαμμένα μαλλιά με απόχρωση που διαρκεί περισσότερο.

Image

Πόσο συχνά πρέπει να λούζουμε τα μαλλιά μας μετά τη βαφή;

Αμέσως μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, «το ιδανικό είναι να περιμένετε 48-72 ώρες πριν από το πρώτο λούσιμο. Αυτό επιτρέπει στην επιδερμίδα της τρίχας να κλείσει εντελώς και το χρώμα να σταθεροποιηθεί καλύτερα», λέει ο ειδικός. Μετά από αυτό, συνιστάται να τα λούζετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Το καθημερινό λούσιμο των βαμμένων μαλλιών μπορεί να προκαλέσει γρηγορότερο ξεθώριασμα του χρώματος.

Τι να κάνουμε με το λούσιμο αν θέλουμε το χρώμα των μαλλιών μας να διαρκέσει περισσότερο;

Αποφύγετε το λούσιμο των βαμμένων μαλλιών με πολύ ζεστό νερό γιατί ανοίγει την επιδερμίδα και μπορεί να αφαιρέσει τη χρωστική ουσία νωρίτερα, οπότε προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε χλιαρό ή κρύο νερό.

Χρησιμοποιήστε σαμπουάν ειδικά για βαμμένα μαλλιά και χωρίς θειικά άλατα.

Πλένετε τα βαμμένα μαλλιά λιγότερο συχνά.

Προστατεύστε τα μαλλιά σας από τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο αν πηγαίνετε στην πισίνα και προσέξτε να μην τα τρίβετε πολύ δυνατά για να μην καταστρέψετε τις ίνες της τρίχας.

Ποια σαμπουάν πρέπει να χρησιμοποιώ για το λούσιμο των βαμμένων μαλλιών;

Όταν επιλέγουμε σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά, θα πρέπει να επιλέγουμε «εκείνα για βαμμένα μαλλιά που δεν περιέχουν επιθετικά θειικά άλατα και με συστατικά που προστατεύουν το χρώμα και βοηθούν στην προστασία της ίνας της τρίχας, όπως το κιτρικό οξύ, το οποίο βοηθά στην εξισορρόπηση του pH της τρίχας, στο κλείσιμο της επιδερμίδας και στη διατήρηση του χρώματος, και το φερουλικό οξύ, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και μπορεί να βοηθήσει στην παράταση της έντασης του χρώματος», σύμφωνα με τον κομμωτή.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Beauty tip της ημέρας: Το trend που υπόσχεται μαλλιά πιο λαμπερά και δυνατά από ποτέ

Beauty tip της ημέρας: Τι κρύβεται πίσω από το να μην φοράτε μακιγιάζ