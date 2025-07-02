Ρεύμα: Ανεβασμένες οι τιμές για τον Ιούλιο - Δείτε αναλυτικά

Ανέβηκαν οι τιμές στα “πράσινα” τιμολόγια Ιουλίου , σε μια συγκυρία που οι καταναλώσεις αναμένονται για το επόμενο διάστημα αυξημένες.

Οι πάροχοι, πάντως, προσφέρουν πολύ πιο οικονομικές λύσεις, ειδικά στα “μπλε” σταθερά, ακόμη και με την προσμέτρηση των πιο αυξημένων παγίων των σταθερών μπλε τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι, οι τιμές για τα “πράσινα” τιμολόγια, για τον Ιούλιο ξεκινούν από 14,24 λεπτά/κιλοβατώρα και φτάνουν μέχρι και 20,55 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ

Τον τόνο και πάλι έδωσε η ΔΕΗ με τις τιμές που έδωσε υπενθυμίζοντας, παράλληλα και την επιλογή των “μπλε” τιμολογίων στους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, σε ενημέρωσή της, “στα σταθερά μπλε τιμολόγιά της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή και έχουν ξεπεράσει τους 800.000 πελάτες, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myHome EnterTwo, το πρώτο σταθερό διζωνικό μπλε οικιακό τιμολόγιο με σταθερή και χαμηλή χρέωση για 2 χρόνια. Οι πελάτες του ΔΕΗ myHome EnterTwo απολαμβάνουν σταθερή χρέωση 0,095€/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145€/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες.”

Σε σχέση με τα “πράσινα” η ΔΕΗ απορροφά μεγάλο μέρος της αύξησης. “Στα κυμαινόμενα τιμολόγιά της, παρά την αύξηση της χονδρικής τον Ιούνιο και την άνω του 30% αύξηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Ιούλιο, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,142 €/kWh, ενώ και η τιμή του Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει πολύ ανταγωνιστική στα 0,156 €/kWh, με τη ΔΕΗ να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική τιμή”.

Σημειώνεται ότι η τιμή τον Ιούνιο ήταν στα 14,4 λεπτά.

Πάντως, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,126 €/kWh και έτσι, όπως αναφέρεται, “οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Η ΔΕΗ τοποθετεί τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο προσφέροντας ξεκάθαρη, απλή και διαφανή τιμολόγηση, ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, ταχύτερη multichannel εξυπηρέτηση και πολυεπίπεδη digital εμπειρία” τονίζει σχετικά.

Οι τιμές

Σε σχέση με άλλους παρόχους:

Ελίν: Δίνει την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς στα 14,24 λεπτά/κιλοβατώρα, αυξημένη από τα 12,529 λεπτά τον Ιούνιο.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται στα 19,786 λεπτά/κιλοβατώρα από 18,916 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.

Elpedison: Δίνει τιμή 17,9 λεπτών/κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 kWh και 20,11 λεπτά για κατανάλωση άνω των 100 kWh.

Volton: Η τιμή αυξάνεται διαμορφώνεται στα 18,77 λεπτά/κιλοβατώρα, από 16,64 λεπτά τον Ιούνιο.

ΗΡΩΝ: Η τιμή του πράσινου τιμολογίου φτάνει τα 16,401 λεπτά/κιλοβατώρα, από 14,629 λεπτά τον Ιούνιο.

NRG: Για τον Ιούλιο δίνει τιμή στα 19,55 λεπτά/κιλοβατώρα, από 16,9 λεπτά τον Ιούνιο και 15,8 λεπτά τον Μάιο.

Protergia: Έχοντας ένα χρόνο σταθερές χρεώσεις και έχοντας λανσάρει νέα προϊόντα στην αγορά δίνει τιμή στα 16,9 λεπτά από ατα 15,9 λεπτά/κιλοβατώρα. Χωρίς την έκπτωση συνέπειας, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 25 λεπτά/κιλοβατώρα.

Ζενίθ: Δίνει τιμή 20,55 λεπτά/κιλοβατώρα για τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι η Ζενίθ από την 1η Αυγούστου 2025 προχωρά σε αναπροσαρμογή του συντελεστή «α», ενός εκ των παραμέτρων του Μηχανισμού Διακύμανσης που συμμετέχει στον υπολογισμό της τελικής τιμής προμήθειας ενέργειας. Ο συντελεστής αυτός αυξάνεται από 1,35 σε 1,75, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας (Άρθρο 3).

Ουσιαστικά με αυτές τις τιμές οι πάροχοι προσπαθούν αφενός να καλύψουν ρίσκα, καθώς, προανακοινώνουν τιμές, σε ένα περιβάλλον ασάφειας σε σχέση με την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς, κι αφετέρου να ωθήσουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικά προϊόντα.

Στο μεταξύ οι τιμές αυτές αναμένεται να δώσουν ώθηση στον πληθωρισμό που ήδη ανεβαίνει. Σημειώνεται ότι στο 3,6% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, την ώρα που τον προηγούμενο μήνα ήταν στο 3,3%.

Υπενθυμίζεται, ότι στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο (από 2% τον Απρίλιο), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ενώ ήδη μπαίνουμε σε μια φάση ανόδου των τιμών ρεύματος.

