ΤΡΙ.07 Απρ 2026 03:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα οριζόντια επιδότηση ενοικίου: Ποιοι θα τη λάβουν (βίντεο)
clock 22:10 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο μέτρο της οριζόντιας επιδότησης του ενοικίου θα ενταχθούν το προσεχές διάστημα και άλλα επαγγέλματα, όπως αυτό προκύπτει από όσα δήλωσε χθες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναλυτικά η επιδότηση αυτή θα αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, τους ιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες κλπ  που εργάζονται εκτός έδρας (ιδίως σε νησιά, ορεινές/μειονεκτικές περιοχές / ή και σε αυτούς που διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις)

Επισημαίνεται πως η επιδότηση αυτή αναμένεται να ενταχθεί σε ένα πακέτο ενίσχυσης ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων το συνολικό ύψος  του οποίου θα φτάσει στα 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032.

« Ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα προβλήματα των δημοσίων λειτουργών σε νησιά, σε ορεινές και σε μειονεκτικές περιοχές. Συμπολίτες μας που προσφέρουν σε κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους όπως: δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, ιατροί,  αστυνομικοί και πυροσβέστες θα πούμε ότι  η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη το κράτος να μπορέσει να δώσει μια επιδότηση σε αυτούς  οριζόντια » είπε μεταξύ άλλων η κ. Μιχαηλίδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιδότηση για φωτοβολταϊκά: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Πληθωρισμός: Στο 3,6% σκαρφάλωσε στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις τουλάχιστον 5% στα «πράσινα» για τον Ιούλιο – Στροφή καταναλωτών στα «μπλε»

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis