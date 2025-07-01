Νέα οριζόντια επιδότηση ενοικίου: Ποιοι θα τη λάβουν (βίντεο)

Στο μέτρο της οριζόντιας επιδότησης του ενοικίου θα ενταχθούν το προσεχές διάστημα και άλλα επαγγέλματα, όπως αυτό προκύπτει από όσα δήλωσε χθες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναλυτικά η επιδότηση αυτή θα αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, τους ιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες κλπ που εργάζονται εκτός έδρας (ιδίως σε νησιά, ορεινές/μειονεκτικές περιοχές / ή και σε αυτούς που διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις)

Επισημαίνεται πως η επιδότηση αυτή αναμένεται να ενταχθεί σε ένα πακέτο ενίσχυσης ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων το συνολικό ύψος του οποίου θα φτάσει στα 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032.

« Ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα προβλήματα των δημοσίων λειτουργών σε νησιά, σε ορεινές και σε μειονεκτικές περιοχές. Συμπολίτες μας που προσφέρουν σε κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους όπως: δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, ιατροί, αστυνομικοί και πυροσβέστες θα πούμε ότι η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη το κράτος να μπορέσει να δώσει μια επιδότηση σε αυτούς οριζόντια » είπε μεταξύ άλλων η κ. Μιχαηλίδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

