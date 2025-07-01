Πληθωρισμός: Στο 3,6% σκαρφάλωσε στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στο 3,6% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat, από 3,3% τον Μάιο.

Και στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβηκε. Διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,9% τον Μάιο, φτάνοντας στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σε σύγκριση με 0,6% τον Μάιο) και την ενέργεια (-2,7%, σε σύγκριση με -3,6% τον Μάιο).

Το ισχυρότερο ευρώ και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος συμβάλλουν στη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές – όπως και η ισχνή ανάπτυξη της οικονομίας των 20 χωρών της περιοχής.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Φίλιπ Λέιν, δήλωνε ότι η περίοδος νομισματικής σύσφιγξης από την ΕΚΤ «έχει ολοκληρωθεί».

«Πιστεύουμε ότι ο τελευταίος κύκλος έχει τελειώσει, φέρνοντας τον πληθωρισμό από την κορυφή του 10% πίσω στο 2%. Αυτή η φάση έχει ολοκληρωθεί, αλλά κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε απόκλιση δεν θα εδραιωθεί και δεν θα αλλάξει τη μεσοπρόθεσμη εικόνα», δήλωσε ο Λέιν σε συνέντευξή του στο CNBC, από το ετήσιο φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Image

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να είναι εξαρτημένη από τα οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν θα αντιδρά σε τυχόν μεμονωμένες «ανοδικές αιχμές» του πληθωρισμού στο μέλλον, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ