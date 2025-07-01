Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις τουλάχιστον 5% στα «πράσινα» για τον Ιούλιο – Στροφή καταναλωτών στα «μπλε»

Σε νέες αυξήσεις στα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος προχωρούν τον Ιούλιο οι πάροχοι.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος να ανεβαίνουν κατά τουλάχιστον 5% με τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία να επωμίζονται νέα πρόσθετα κόστη.

Το χρηματιστήριο ενέργειας και τα futures

Η νέα άνοδος στα τιμολόγια ρεύματος αποδίδεται στις υψηλές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις συναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Για τον μήνα Ιούνιο η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έκλεισε στα 85,46 ευρώ ανά MWh, όταν τον Μάιο ήταν στα 81,94 ευρώ ανά MWh.

Οι αυξητικές τάσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχιστούν και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες με τα futures, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Ιούλιο να σημαδεύουν τα 115,97 ευρώ ανά MWh, τον Αύγουστο τα 114,39 ευρώ ανά MWh και τον Σεπτέμβριο τα 122,36 ευρώ ανά MWh. Αν συγκριθούν οι τιμές των futures του Ιουλίου με την τρέχουσα τιμή του Ιουνίου οι αγορές δείχνουν αύξηση πάνω από 35%, ενώ ανάλογη είναι και για τον Αύγουστο.

Οι υψηλές τιμές στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας και τα futures, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας, αποδίδονται στην ανισορροπία των τιμών ενέργειας ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με τη Νότια Ευρώπη αλλά και στην υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στροφή των καταναλωτών στα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος

Οι αυξητικές τάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν άμεσα πια τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Για τον Ιούνιο το εύρος των χρεώσεων στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος κυμαίνεται από τα 0,125 έως και τα 0,189 ευρώ ανά kWh με τις μηνιαίες πάγιες χρεώσεις να έχουν εύρος από 3,5 έως 5 ευρώ.

Οι μεγάλοι πάροχοι της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχουν και το συντριπτικό μερίδιο της λιανικής διαμορφώνουν τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος ανάμεσα στα 0,144 με 0,1699 ευρώ ανά kWh.

Σύμφωνα με στελέχη των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνεται μεγάλη στροφή των καταναλωτών προς τα «μπλε» ή σταθερά τιμολόγια ρεύματος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,15 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές έχουν φύγει από τα «πράσινα» ή τα «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος επιλέγοντας σταθερά τιμολόγια και η αυξητική τάση συνεχίζεται προς τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα προϊόντα σταθερής χρέωσης ή μπλε τιμολόγια είναι ως επί το πλείστον 12μηνης διάρκειας με τις χρεώσεις να παραμένουν αμετάβλητες για όλο αυτό το συμβατικό διάστημα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων το εύρος των χρεώσεων κατανάλωσης ρεύματος κυμαίνεται από τα 0,088 έως και τα 0,145 ευρώ ανά kWh, με το μηνιαίο πάγιο να έχει εύρος χρέωσης από τα 5 έως τα 14,90 ευρώ, ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική

