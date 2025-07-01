Άνδρας μαχαίρωσε τη μητέρα, την αδελφή και τον θείο του

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Μέγαρα, με έναν άνδρα που τραυμάτισε με μαχαίρι τη μητέρα του, την αδελφή του και τον θείο του.

Το αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, στην περιοχή Πευκέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 37χρονος άνδρας επιτέθηκε -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στα μέλη της οικογένειάς του.

Με σοβαρά τραύματα η μητέρα και η αδελφή του δράστη

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων για τις πρώτες βοήθειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θείος του 37χρονου φέρει ελαφρύτερα τραύματα, ενώ η μητέρα και η αδελφή του δράστη έχουν τραυματιστεί σοβαρότερα.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για ψυχιατρικά προβλήματα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

