Νέα αποζημίωση 100 ευρώ σε 80.000 εργαζόμενους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Θέμα χρόνου είναι να βγει στον «αέρα» το πρόγραμμα ασύγχρονης – εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ευαισθητοποίηση εργαζομένων επιχειρήσεων σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 100 ευρώ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ειδική πλατφόρμα του προγράμματος για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να τεθεί εκτός μεγάλου απροόπτου σε λειτουργία στις 9 ή στις 10 Ιουλίου, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Αυγούστου και η ονομασία της ενδέχεται να είναι inclusion.apps.gov.gr.

Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτου κλάδου της οικονομίας που θα είναι δηλωμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και δεν θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη σε αυτό, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές μιλώντας στο enikonomia.gr. Ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι 80.000.

Μάλιστα η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει αύριο, Δευτέρα, 7 Ιουλίου στις 7 μμ στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

1) Η επιμόρφωση των εργαζομένων

Τρεις ώρες θα είναι η συνολική χρονική διάρκεια επιμόρφωσης των εργαζομένων που θα γίνει μέσω της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιμόρφωσης προϋποθέτει την επίτευξη ποσοστού επιτυχίας τουλάχιστον 70% στην διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, έχουν δυνατότητα επανάληψης της αξιολόγησης άπαξ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα λειτουργεί στην ψηφιακή πλατφόρμα γραφείο υποστήριξης (helpdesk) με σκοπό την παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας στους συμμετέχοντες και ιδίως ως προς την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της συμμετοχής, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων επιμόρφωσης, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ισότητα και τις διακρίσεις, την υποστήριξη της χρήσης της πλατφόρμας και της καλής λειτουργίας της πλατφόρμας.

2) Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναπτύσσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό διαδραστικού χαρακτήρα σε μορφή e-learning διάρκειας 3 ωρών κατάλληλα σχεδιασμένο και διαφοροποιημένο ανάλογα με την ομάδα στόχο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού αφορά την ευαισθητοποίηση εργαζομένων επιχειρήσεων σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού αφορά κυρίως, τις ακόλουθες ενότητες:

α) Φύλο

β) Φυλετική/Εθνοτική καταγωγή

γ) Θρησκεία

δ) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

ε) Σωματικά Χαρακτηριστικά

στ) Ηλικία

ζ) Σεξουαλικός Προσανατολισμός.

3) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα-σεμινάριο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχει ενεργό ΑΦΜ.

Να έχει εγγραφεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως ενεργού υπαλλήλου κατά τον χρόνο της αίτησης.

Να έχει ενεργό ΑΜΚΑ.

Να έχει ενεργό αριθμό ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της ημεδαπής.

4) Οι συμμετέχοντες

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες που θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, δικαιούνται να πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 100 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο δικαιούχο είναι να έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο και στο ερωτηματολόγιο που θα κληθεί να απαντήσει να έχει συγκεντρώσει ένα ποσοστό άνω του 70% .

5) Η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης ειδικού

Ο συμμετέχων αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιοτης αξιολόγησης, ύστερα από 10 με 15 ημέρες αναμένεται να λάβει σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 100 ευρώ .

6) Η φορολόγηση των 100 ευρώ

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά

Το Ισραήλ διαμορφώνει την απάντησή του στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Πειραιάς: «Τι να σου πω μαμά, ότι με βίασαν;» – Συγκλονίζει η 14χρονη