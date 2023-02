Eurostat: Στο 7,2% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο στην Ελλάδα, στο 8,5% στην Ευρωζώνη

Τη νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, από το 9,2% το Δεκέμβριο στο 8,5% τον Ιανουάριο, προβλέπει η Eurostat. Η Ελλάδα με πληθωρισμό από 7,6% το Δεκέμβριο στο 7,2% τον Ιανουάριο, έχει τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στον πληθωρισμό της ευρωζώνης τον Ιανουάριο αναμένεται να έχει η ενέργεια (17,2%, έναντι 25,5% τον Δεκέμβριο) και ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (14,1%, έναντι 13,8% το Δεκέμβριο), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6,9%, έναντι 6,4% το Δεκέμβριο) και υπηρεσίες (4,2%) έναντι 4,4% το Δεκέμβριο).

Euro area #inflation at 8.5% in January 2023, down from 9.2% in December 2022. Components: energy +17.2%, food, alcohol & tobacco +14.1%, other goods +6.9%, services +4.2% - flash estimate https://t.co/CnJEEwxuoo pic.twitter.com/a28dEhvPJd

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 1, 2023