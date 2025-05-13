Δημόσιες δαπάνες στην Υγεία: Τι πραγματικά ισχύει, τα ποσά που ξοδεύονται

Λίαν αποκαλυπτική ως προς τα σχόλια σχετικά µε ισχνή δηµόσια χρηµατοδότηση των συνολικών δαπανών Υγείας του γενικού πληθυσµού, είναι η έκθεση (27 Μαρτίου 2025) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η οποία αφορά τη χρηµατοδότηση των δαπανών Υγείας της χώρας µας για το έτος 2023.

Ενώ, λοιπόν, σχεδόν το σύνολο της πολιτικής και της κοινωνικής αντιπολίτευσης κάνει διαρκώς και στερεοτυπικά λόγο για... «σιωπηλή ιδιωτικοποίηση» του δηµόσιου συστήµατος Υγείας, οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας εξακολουθούν, αντιθέτως, να παραµένουν σταθερά κοντά ή, µάλλον, ελαφρώς πιο υψηλά από το 1/3 επί των συνολικών δαπανών Υγείας στη χώρα µας, συµπεριλαµβανοµένης και της διαρκώς αυξανόµενης χρηµατοδότησης η οποία προέρχεται απ’ ευθείας από την ιδιωτική ασφάλιση.

Είναι η ίδια η ΕΛ.ΣΤΑΤ. που καταγράφει ότι η κυβέρνηση συµµετείχε για το 2023 στη συνολική χρηµατοδότηση των δαπανών Υγείας της χώρας µας µε ποσοστό ύψους 28,6% επί του συνόλου των δαπανών Υγείας, οι Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, µε απόλυτα κυρίαρχο τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), συµµετείχαν για το 2023 µε ποσοστό ύψους 32,3% και τέλος, η συνολική ιδιωτική χρηµατοδότηση ανήλθε σε ποσοστό 39,1% επί του συνόλου των δαπανών Υγείας της χώρας µας για το ίδιο έτος.

Η ΟΕΝΓΕ

Κι όµως, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 ακόµη και η ίδια η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), σε µία επίσηµη ανακοίνωσή της για τη χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου ∆ιδυµοτείχου, ισχυριζόταν, λέξη προς λέξη, τα εξής: «Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η κρατική δαπάνη για την Υγεία είναι µόλις 30%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή οι άµεσες και οι έµµεσες (µέσω των ασφαλιστικών ταµείων που πάλι πληρώνουν οι ασθενείς) πληρωµές του λαού, είναι 70%»...

Την ίδια στιγµή δείτε τι συµβαίνει µε τη χρηµατοδότηση, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτους αριθµούς, όταν ξεκινά κάποιος τη σχετική µέτρηση από µία πολύ «χαµηλή» βάση εκκίνησης: Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2023 η χρηµατοδότηση για τα νοσοκοµεία και τις άλλες δοµές νοσηλευτικής φροντίδας από το ίδιο το ∆ηµόσιο, δηλαδή την κυβέρνηση και τους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, αυξήθηκε µόλις κατά 3,3%, από 5,79 δισ. ευρώ για το 2022 σε 5,98 δισ. για το 2023, ενώ η ιδιωτική χρηµατοδότηση αυξήθηκε κατά 16,5%, αλλά από 2,42 δισ. ευρώ για το 2022 στα 2,82 δισ. ευρώ για το 2023...

Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι ικανή ήταν η αύξηση, την οποία εµφάνισαν οι συνολικές δαπάνες Υγείας στη χώρα µας για το 2023, καθώς, σύµφωνα µε τα επίσηµα τελικά, αναθεωρηµένα στοιχεία, έφτασαν το 9,60% επί του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 9,12% επί του ΑΕΠ για το 2022, ποσοστού 9,16% για το 2021, αλλά και ποσοστού 8,15% για το 2019, σύµφωνα πάντα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εχει µεγάλη σηµασία να υπενθυµίσουµε, µάλιστα, ότι το ΑΕΠ της χώρας µας βρίσκεται σταθερά, τα τελευταία πέντε χρόνια, σε αισθητή ανάπτυξη

Στην Ευρώπη

Παγίως επαναλαµβανόµενη από το 2017, αλλά σπανίως µνηµονευόµενη, τέλος, είναι µία καίρια θέση της Κοµισιόν: «Στα 2/3 των κρατών-µελών της Ε.Ε. πάνω από το 70% των δαπανών Υγείας χρηµατοδοτούνται από τον δηµόσιο τοµέα. Η εν λόγω κατάσταση ενέχει δυνητικούς κινδύνους για τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, δεδοµένου, ιδίως, του γηράσκοντος πληθυσµού». Ας µην αιφνιδιαστεί κανείς, λοιπόν, εάν δει σαρωτικές περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες Υγείας τα προσεχή χρόνια στα 2/3 των κρατών-µελών της Ε.Ε.

ΠΗΓΗ: Κυριακάτικη Απογευματινή

