Απάντηση Κρεμλίνου στον Τραμπ: Απαραίτητη η συνάντηση με τον Πούτιν - Οι προϋποθέσεις

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι απαραίτητη αλλά απαιτεί σημαντική προετοιμασία και πρέπει να οδηγήσει σε αποτελέσματα.

«Μια τέτοια συνάντηση είναι σίγουρα απαραίτητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Οι επαφές μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Τραμπ είναι εξαιρετικά σημαντικές στο πλαίσιο της διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Πεσκόφ έγιναν ύστερα από τις δηλώσεις του Τραμπ, που είπε ότι «θα δει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μόλις γίνει δυνατή η οργάνωση» μίας συνάντησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων