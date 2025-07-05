Αντεπίθεση της Εφορίας με αναγκαστικά μέτρα εναντίον 600.000 οφειλετών

Αντεπίθεση με αναγκαστικά μέτρα εξαπολύει η Εφορία εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, άνω των 500 ευρώ.

Τα χρέη προς την εφορία τον Μάιο σημείωσαν και νέα αύξηση, κατά 548 εκ. ευρώ και συνολικά αυξήθηκαν 3,74 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο, ενώ μετά τις εισπράξεις και τις διαγραφές το ύψος τους διαμορφώθηκε σε 110,79 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των φορολογουμένων που είχαν στο τέλος του περασμένου Μαΐου ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανήλθαν σε 4.039.334 ΑΦΜ, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 40.000 σε σχέση με τον Απρίλιο που ήταν 4.242.507 οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από την ανάλυση της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι από το σύνολο των 4.039.334 οφειλετών, στους περισσότερους εξ αυτών οι εισπρακτικές υπηρεσίες μπορούν να λάβουν αναγκαστικά μέτρα.

Αναλυτικότερα από το σύνολο των οφειλετών, οι 2.210.202 έχουν οφειλές οι οποίες είναι πάνω από το όριο των 500 ευρώ πάνω από το οποίο λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις καταθέσεων, ποσών εις χείρας τρίτων (ενοίκια, μισθοί, συντάξεις κ.λπ.), καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί ακινήτων.

Στους 1.601.659 οφειλέτες έχουν ληφθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα, ενώ απομένει η επιβολή αναγκαστικών μέτρων σε 608.543 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν θα εξοφλήσουν ή δεν θα ρυθμίσουν την οφειλή τους που είναι σε εκκρεμότητα.

Κατασχέσεις

Σε βάρος των οφειλετών του δημοσίου με οφειλές άνω των 500 ευρώ, η ΑΑΔΕ μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων, απαιτήσεων εις χείρας τρίτων (ενοικίων κ.λ.π), όπως επίσης και σε δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων.

Κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων γίνονται για οφειλές άνω των 500 ευρώ, ενώ αν η οφειλή είναι από 50 έως 500 ευρώ μπορούν να γίνουν κατασχέσεις ποσών που λαμβάνει ο οφειλέτης από τρίτα πρόσωπα, όπως π.χ. τα μισθώματα ακινήτων, επιδοτήσεις κ.λπ.

Σε ότι αφορά στις κατασχέσεις μισθών και συντάξεων ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τα ακόλουθα:

Δεν γίνεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 50% του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Βραχυχρόνια μίσθωση: Καλπάζουν τα καταλύματα τύπου Airbnb και στην Κρήτη