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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

8,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση σεισμόπληκτων Μνημείων σε Άγιο Όρος, Θεσπρωτία και Ιωάννινα

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
clock 18:37 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πόροι συνολικού ύψους 8.500.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς σε Μνημεία του Αγίου Όρους και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, κατανεμήθηκαν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου

Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

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