ΟΠΕΚΑ: Επίδομα 165 ευρώ τον μήνα - Ποιοι το δικαιούνται

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση 165 ευρώ προβλέπεται από τον ΟΠΕΚΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, ως στήριξη για τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησής τους. Πρόκειται για το επίδομα κίνησης, το οποίο δεν αφορά όλους τους δικαιούχους αναπηρικών παροχών, αλλά χορηγείται σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Το επίδομα αφορά άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω ή και των δύο άνω άκρων, καθώς και άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της αναπηρίας, ενώ η διαδικασία για την πιστοποίηση μέσω ΚΕΠΑ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής τους για ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με την αίτηση και τη χορήγηση του επιδόματος.

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