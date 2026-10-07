Τιμή στον Γιώργο Αντωνάκη – Ο Κρητικός αστυνομικός που έσωσε οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια ξεχωριστή τιμή για τον Γιώργο Αντωνάκη, τον Κρητικό Ειδικό Φρουρό από τη Μουρνιά Μονοφατσίου, ο οποίος πριν από δύο χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της υπηρεσιακής του διαδρομής και χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο έσωσε μια οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νίκαια.

Ο Γιώργος Αντωνάκης τιμήθηκε σήμερα με το μετάλλιο του «Αστυνομικού Σταυρού», ως αναγνώριση της πράξης αυτοθυσίας που πραγματοποίησε στις 9 Ιουλίου 2024.

Εκείνο το βράδυ, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής έσπευσαν σε πολυκατοικία στην οδό Ίμβρου στη Νίκαια, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά σε διαμέρισμα. Στο εσωτερικό βρίσκονταν εγκλωβισμένοι μια γυναίκα με το επτάχρονο παιδί της, η μητέρα της, αλλά και το σκυλί της οικογένειας.

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Ο καπνός ήταν τόσο πυκνός, ώστε η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ οι αναθυμιάσεις δημιουργούσαν άμεσο κίνδυνο για όποιον επιχειρούσε να πλησιάσει.

Ο Γιώργος Αντωνάκης κατάφερε να προσεγγίσει το διαμέρισμα από την ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας και να μπει στο φλεγόμενο σπίτι.

Πρώτα έβγαλε από το διαμέρισμα το επτάχρονο παιδί. Στη συνέχεια επέστρεψε για τη μητέρα και τη γιαγιά του. Και όταν πλέον οι τρεις άνθρωποι είχαν οδηγηθεί σε ασφαλές σημείο, ξαναμπήκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα.

Αυτή τη φορά για το σκυλί της οικογένειας.

Ήταν η τρίτη φορά που ο Κρητικός αστυνομικός έμπαινε μέσα στις φλόγες και στους πυκνούς καπνούς. Τελικά, με τη συνδρομή και συναδέλφων του, κατάφερε να απομακρύνει και το λαμπραντόρ, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση διάσωσης.

Η Πολιτεία αναγνώρισε επίσημα την πράξη του. Με Προεδρικό Διάταγμα της 8ης Μαΐου 2026 αποφασίστηκε η απονομή του Αστυνομικού Σταυρού στον Γιώργο Αντωνάκη, καθώς η συγκεκριμένη ενέργεια υπερέβη, όπως αναφέρεται, το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον.

Και σήμερα, την ώρα που παρέλαβε το μετάλλιο, ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει περισσότερο για τους ανθρώπους που έχει δίπλα του παρά για τον εαυτό του.

Στην ανάρτησή του ευχαριστεί τους αξιωματικούς που τον τίμησαν με την παρουσία τους στην τελετή, τους συναδέλφους του που παρευρέθηκαν, αλλά και τους φίλους του.

Και στο τέλος κάνει μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Στον πατέρα του, που όπως γράφει «με βλέπει από τον ουρανό», στη μητέρα του και σε ολόκληρη την οικογένειά του.

«Εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε», γράφει ο ίδιος, κλείνοντας την ανάρτησή του.

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Γιώργος Ι. Παπαδάκης

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