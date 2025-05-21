Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μάχη της Κρήτης ο Χάρης Μαμουλάκης

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της Μάχη της Κρήτης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο την Τετάρτη 21 Μαΐου, συμμετείχε ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης και σε δήλωσή του επισήμανε: «Τιμούμε τους προγόνους μας, θυμόμαστε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Την Μάχη της Κρήτης. Μια μάχη που επέφερε καίριο πλήγμα στις γερμανικές ναζιστικές δυνάμεις, αλλάζοντας την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μνήμη διατηρείται αναλλοίωτη και το μήνυμα της θυσίας μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Ένα μήνυμα θάρρους και αυταπάρνησης, ένα μήνυμα κατά του φασισμού και υπέρ της Ειρήνης. Ένα μήνυμα που στις μέρες μας είναι ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ. Αθάνατοι!».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέφος

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του

Κρήτη - ελαιόλαδο: Στα τάρταρα η τιμή του - Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών