Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»: Την Παρασκευή (4/7) συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» συνεδριάζει για 4η φορά την Παρασκευή 04-07-2025 στις 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Theartemis Palace Hotel, στην πόλη του Ρεθύμνου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείων, της Διαχειριστικής Αρχής της Κρήτης, των Δήμων, της Περιφέρειας και Κοινωνικοί εταίροι του προγράμματος.

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη υλοποίηση του.

Η ημερήσια διάταξη της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 περιλαμβάνει Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχη Κρήτης, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Την πρόοδο του προγράμματος θα παρουσιάσει η Προϊσταμένη της ΕΥΔ Μαρία Κασωτάκη.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Προγραμματισμός των προσκλήσεων - Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων

2. Αξιολόγηση του Προγράμματος

3. Ενδιάμεση Επανεξέταση και υποβληθείσα Αναθεώρηση του Προγράμματος

4. Πρόοδος των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων

5. Έργα στρατηγικής σημασίας

6. Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος

