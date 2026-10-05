Νίκος Ανδρουλάκης: Στο πλευρό των πληγέντων στην Κρήτη – Επίσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου

Περιοδεία στις πληγείσες περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της καταστροφής και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα αναγκαία μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει την περιοδεία του από το δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου στις 11:45 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους της περιοχής, εστιάζοντας στις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των υποδομών.

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Αμέσως μετά, στις 12:00, ο κ. Ανδρουλάκης θα μεταβεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου, όπου θα συζητήσει με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, καθώς ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και απαιτείται άμεση στήριξη των παραγωγών.

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι θα ολοκληρωθεί με τη μετάβασή του στον Χώνο στις 12:30, όπου θα συνομιλήσει με τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.

Στελέχη και βουλευτές στον Μυλοπόταμο



Την ίδια ώρα, η κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επεκτείνεται και στον νομό Ρεθύμνης, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των ζημιών στο νησί. Στις 11:00 το πρωί της Τρίτης, κομματικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών, με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μανόλης Χνάρης, καθώς και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Δαφέρμου. Τα στελέχη του κόμματος θα καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Μυλοποτάμου, με σκοπό τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων.

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