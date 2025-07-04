Λασίθι: Φιλοξενία διακεκριμένου ταξιδιωτικού συντάκτη από τις ΗΠΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων προώθησης του τουρισμού, φιλοξένησε από 28 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2025 σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ΗΠΑ - Γραφείο Νέας Υόρκης, τον διακεκριμένο Αμερικανό συντάκτη ταξιδιωτικού ρεπορτάζ Anthony Grant στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πρόγραμμα ετήσιων δημοσιογραφικών αποστολών που στοχεύουν στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος έμεινε ενθουσιασμένος από τη φιλοξενία, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η γνωριμία του με τον προορισμό και το τουριστικό προϊόν που προσφέρει με στόχο την καλύτερη προβολή της Κρήτης στην αμερικανική αγορά. Ο φιλοξενούμενος επισκέφτηκε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, συμπεριλαμβανομένων της Ιεράπετρας, του Μύρτου, του Μακρύ-Γιαλού και των νοτίων παραλιών της Σητείας, των παραδοσιακών χωριών του Οροπεδίου Λασιθίου, του Καβουσίου, όπου γνώρισε τοπικούς παραγωγούς και απόλαυσε την κρητική κουζίνα.

Η φιλοξενία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το νησί, καθώς θα παραχθούν αφιερώματα προβολής της Κρήτης στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που συνεργάζεται ο Anthony Grant. Η δημοσιογραφική αποστολή αποτελεί καρπό συνεργασίας με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην ανάδειξη της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά: «Η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί τον μεγαλύτερο εκτός Ευρώπης στόχο μας, εκτός από το ότι έχει τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά διαμονή και έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ μένουν ενθουσιασμένοι με κάθε πτυχή της Κρήτης, με ανοικτό πνεύμα, δοτικότητα και διάθεση να απολαύσουν την Κρήτη, Παντού, σε κάθε σημείο. Στόχος της Φιλόξενης Κρήτης, να ξεπεράσει φέτος τα 20 Fam/Press Trips από όλες τις ηπείρους.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη φιλοξενία του Anthony Grant στην περιοχή μας. Η δημοσιογραφική αποστολή αναδεικνύει με εξαιρετικό τρόπο τη γαστρονομία και τους ανθρώπους του τόπου μας, ενώ η προβολή που θα προκύψει στα αμερικανικά μέσα ενισχύει τη διεθνή εικόνα του Λασιθίου, και της Κρήτης ευρύτερα, ως αυθεντικού προορισμού. Δράσεις όπως αυτή εντάσσονται στη συνολική μας στρατηγική για τη διεθνή προβολή της Κρήτης και του Λασιθίου, δημιουργώντας νέες τουριστικές αγορές και προάγοντας τουριστικές τάσεις».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού για το Λασίθι κ. Μιχάλης Κλώντζας δήλωσε: «Μια ζωγραφιά η Κρήτη μας! Κάθε τόπος της ξεχωριστός, τα βουνά και η θάλασσα της, οι φιλόξενοι κάτοικοι, η μάνα γη με τους μοναδικούς καρπούς της, οι παραδόσεις και η εξαιρετική κρητική φιλοξενία, συνθέτουν ένα μοναδικό παζλ που λέγεται ΚΡΗΤΗ! Ο Anthony έζησε από κοντά αυτήν την αυθεντικότητα και θα τη μεταφέρει στους Αμερικανούς πολίτες».

