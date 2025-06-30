Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός χειριστή κανό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για 2η μέρα επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό και διάσωση ενός χειριστή κανό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του όρμου Δαμνόνι στα νότια του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, πολίτης, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον ναυαγοσώστη παραλίας, ενημέρωσε το λιμενικό σταθμό Αγίας Γαλήνης ότι ένας άνθρωπος αγνώστων στοιχείων βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω του κυματισμού στη θάλασσα, βλέποντάς τον να κωπηλατεί.

Άμεσα απογειώθηκε ελικόπτερο του στρατού και με τη συνδρομή από ένα παραπλέον πλοίο και ένα μη επανδρωμένο σκάφος τύπου drone του λιμενικού, ξεκίνησαν οι έρευνες οι οποίες συνεχίζονται από σήμερα το πρωί. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος.

Στο σημείο επιχειρούν από νωρίς το πρωί, δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ αναμένεται αεροσκάφος να συνδράμει των ερευνών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι άνεμοι που πνέουν είναι βόρειοι 8 μποφόρ και οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηρακλειώτες δήλωναν ψεύτικους ελαιώνες και έπαιρναν επιδοτήσεις

Εύβοια: Αυτός είναι ο αστυνομικός που έσωσε μητέρα και κόρη που παρασύρθηκαν με στρώμα θαλάσσης

Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ