Κρήτη: Πνιγμός άνδρα στην Αγία Μαρίνα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
clock 17:44 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγική κατάληξη για έναν 81χρονο ο οποίος ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες σήμερα (09.07) ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ότι ένας 81χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, στην παραλία Αγίας Μαρίνας. Ο 81χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πεδίο κριτικής στον Μητσοτάκη οι εξελίξεις στη Λιβύη -Ανδρουλάκης και Φάμελλος μιλούν για αποτυχία

Ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε σε προαύλιο σχολείου

