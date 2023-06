Κρήτη - Πανελλήνιο Συνέδριο: "Δερματολογία με Νέα Οπτική-Dermatology goes popular"

Το Πανελλήνιο Συνέδριο «Δερματολογία με Νέα Οπτική-Dermatology goes pop(ular)» θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειοτην Πέμπτη 22, Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης ενώ τελεί Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας .

Τις τρεις ημέρες της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης θα παρουσιαστούν μερικά από τα μεγάλα θέματα της Δερματολογίας. Σκοπός της είναι να παρέχει πρακτικές γνώσεις αιχμής, ενσωματώνοντας τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία με μια μεταμοντέρνα αισθητική αντίληψη.

Στη θεματολογία του Συνεδρίου εντάσσονται παθήσεις που είναι / οφείλουν να είναι «popular», μέσα από μια παρουσίαση ιατρικών εννοιών και εικόνων.

Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα συμβάλουν από κοινού στην υλοποίηση του Συνεδρίου, το οποίο θα εστιάσει στις κάτωθι ενότητες:

Γενοδερματοπάθειες – Born to be different

Δερματοπάθειες στην παιδική ηλικία – Children are not small people

Διάγνωση με μια ματιά – Do not “take it as it comes”

Μοντέρνες διαγνωστικές μέθοδοι – Skin deep

Καρκίνος δέρματος – Exploring the limits of diagnosis

Δερματοπαθολογία: Questions with(out) answers

Αιματολογικά νοσήματα στο δέρμα – “Blood(y) skin”

Αλλεργικά νοσήματα– Urticaria Blues ((is it or is it not…)

Αυτοάνοσα νοσήματα – Self-destruction paths

Φλεγμονώδη νοσήματα – Burning from within

Παθήσεις εξαρτημάτων δέρματος – Gland, nail and hair affairs

Δερματολογία και εσωτερική παθολογία – Internal affairs

Η μάχη των λοιμώξεων – A manual for self-defense

Γήρανση και αντιγήρανση – Chasing for the youth elixir OR The science behind beauty

Επιλέγοντας τεχνικές στην αισθητική δερματολογία – The Untaught Syllabus

Επεμβατική δερματολογία – Cuts and stitches

Από τα στοιχεία της φύσης: Stings, Bites and Diseases

Δέρμα και ήλιος αλλιώς…

Δερματολογία interconnected – We and the others

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση αυτή, προκειμένου να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες και να προτείνουμε λύσεις σε καθημερινά ή διαχρονικά προβλήματα της Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας.

