Κρήτη: Απόβαση πρώην πρωθυπουργών και βουλευτών

Περίπου 73 βουλευτές από 28 χώρες της Ευρώπης έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η οποία διοργανώνεται από την Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Ντόρα Μπακογιάννη, στα Χανιά, στις 26 και 27 Μαΐου.

Τσίπρας – ΓΑΠ

Η έκπληξη είναι ότι αποδέχθηκαν την πρόσκληση της και οι Γιώργος Παπανδρέου και Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουν αναπτύξει προσωπική φιλία. Παρέα με την Ντόρα Μπακογιάννη, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης Θόδωρο Ρουσόπουλο στο Παρίσι και στο Στρασβούργο, συζητούν πολλά και σοβαρά αλλά η υπόσχεση που έχουν δώσει ο ένας στον άλλον είναι ότι θα κρατήσουν ομερτά. Τσίπρας και Παπανδρέου παρεπιπτόντως τάσσονται υπέρ ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου, αν και δεν τους ακούν τα κόμματα τους.

Δίπλα στη θάλασσα

Η συνεδρίαση, όπως αναφέρει το newsit.gr θα πραγματοποιηθεί στο παραθαλάσσιο χωριό Κολυμπάρι των Χανίων. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Ντόρα Μπακογιάννη και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επιφυλάσσουν κρητική φιλοξενία. Θα παραθέσουν δύο δείπνα προς τιμήν των μελών της Επιτροπής:

-Την Κυριακή 25 Μαΐου, στο εστιατόριο ΜΥΛΟΣ, στο Κολυμπάρι

-Τη Δευτέρα 26 Μαΐου, στην παραδοσιακή ταβέρνα Γραμβούσα, όπου οι Ευρωπαίοι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κρητικές γεύσεις συνοδεία ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την Τρίτη 27 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Πολυρρήνιας.

Μέση Ανατολή

Στην κορυφή της ατζέντας θα είναι η θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μέση Ανατολή, διαδικασία στην οποία ηγείται η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και το Αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς εξετάζεται η ενίσχυση θεσμικών διαύλων με την Ουάσιγκτον.

Η λίστα

Μεταξύ των προσκεκλημένων υγκαταλέγονται της κυρίας Μπακογιάννη, πρώην υπουργοί και εν ενεργεία πρόεδροι Επιτροπών Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων από την Ευρώπη, όπως ο Ιταλός Piero Fassino, ο Ρουμάνος Titus Corlățean και ο Γερμανός Michael Georg Link. Θα μετέχουν η ελληνική και η κυπριακή αποστολή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ανάμεσα τους είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Καιρίδης, η Ρένα Δούρου κα.

