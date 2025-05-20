ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Γιατί έκανε πίσω ο Φάμελλος από τη διαγραφή του Μεϊκόπουλου
clock 13:18 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Έξω φρενών έγινε τις προηγούµενες ηµέρες ο Σωκράτης Φάµελλος από τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ο οποίος χαρακτήρισε ως µόνη αξιόπιστη λύση για την αντιµετώπιση του Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα.

Τόσο χοντροκοµµένη αµφισβήτηση αρχηγού κόµµατος από βουλευτή κάθε άλλο παρά συνηθισµένη ήταν και γι’ αυτό υπήρξαν άνθρωποι στο περιβάλλον του κ. Φάµελλου οι οποίοι εισηγήθηκαν τη λήψη πειθαρχικών µέτρων, ενώ ακούστηκε και η λέξη «διαγραφή» από την Κοινοβουλευτική Οµάδα.

Ο κ. Φάµελλος δεν προχώρησε τελικά στην κίνηση αυτή, που ενδεχοµένως θα του πρόσθετε αρχηγικούς «πόντους», καθώς, όπως μεταφέρει πηγή στα Παραπολιτικά, σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να δηµιουργηθεί η εικόνα έµµεσης, αλλά σαφούς σύγκρουσής του µε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Και µόνο αυτό του έλειπε στην παρούσα φάση.

σωκρατης φαμελλος Συριζα Αλέξης Τσίπρας
