Έντονο... ''ψηστήρι'' στον Αποστολάκη για να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ

Εντονο «ψηστήρι» λέγεται ότι γίνεται, όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, στον ανεξάρτητο βουλευτή Επικρατείας Ευάγγελο Αποστολάκη, προκειµένου να προσχωρήσει στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Αποστολάκης, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη όσο αυτός ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ακολούθησε στο Κίνηµα ∆ηµοκρατίας, ενώ δεν έδωσε το «παρών» -παρότι τον περίµεναν- στο Ιδρυτικό Συνέδριο του κόµµατος, που πραγµατοποιήθηκε προ ολίγου καιρού.

