Κλείνει ξανά η Παπανδρέου στην Αμμουδάρα λόγω εργασιών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Οδός Ανδρέα Παπανδρέου
clock 17:45 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι την Πέμπτη 22/5/2025, από τις 5:30 π.μ. , η οδός Ανδρ. Παπανδρέου στην Αμμουδάρα είναι απαραίτητο να κλείσει και να είναι ελεύθερη από κάθε είδους οχήματα διερχόμενα και σταθμευμένα.

Θα εκτελεστούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης επί της οδού μετά από αστοχία (σπάσιμο) του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η οδός Ανδρέα Παπανδρέου θα είναι κλειστή από το ύψος της 62 Μαρτύρων μέχρι τη Μακεδονίας.

Τα δρομολόγια του Αστικού λεωφορείου, των τουριστικών λεωφορείων ,όπως και κάθε βαρέως οχήματος θα πρέπει να τροποποιηθούν.  Η παράκαμψη του εργοταξίου για τα παραπάνω οχήματα θα γίνει από την οδό Ελ Γκρέκο –κόμβο Τζωράκη – Ελ. Βενιζέλου- Μακεδονίας  .

Η εξυπηρέτηση των ΙΧ οχημάτων θα γίνεται με παρόμοιο τρόπο, με παράκαμψη από την οδό Μαρκατάτου ή 62 Μαρτύρων.

Η παράκαμψη θα είναι σε ισχύ από 5:30 π.μ. που θα εγκατασταθεί το συνεργείο και μέχρι το πέρας των εργασιών.

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης , ώστε να παραδοθεί και η οδός στην κυκλοφορία.

Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία, ζητάμε την προσοχή και την κατανόηση όσων προσεγγίζουν την περιοχή.

