Κεφαλογιάννης: Ζητά κοινοτική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη»

«Κοινοτική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη», ζητά με ερώτησή του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες άφησε πίσω της σημαντικότατα προβλήματα σε βασικές υποδομές, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες σε πολλές περιοχές του νησιού.

Δραματικές ώρες εξακολουθούν να βιώνουν πολλές περιοχές της Κρήτης καθώς τα ορμητικά νερά αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένες υποδομές, αποκλεισμένους οικισμούς και τεράστιες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και στην απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Στο οροπέδιο Λασιθίου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφονται στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες με την παραγωγή πατάτας και άλλων κηπευτικών να έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα. Σε αρκετά σημεία του νησιού (Ανώγεια) οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές μονάδες λόγω καταστροφής των αγροτικών δρόμων ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε αρδευτικές υποδομές και δίκτυα.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ποιά κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των σοβαρών καταστροφών στην Κρήτη και την ανακούφιση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων;

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