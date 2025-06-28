Ηράκλειο: Τέσσερις "στη φάκα" για κλοπές

Συνελήφθησαν άμεσα χθες Παρασκευή (27/6) τέσσερα άτομα για κλοπές στο Ηράκλειο. Πρόκειται για δύο έλληνες 47 και 51 ετών, και δύο αλλοδαπούς, έναν 39χρονο Πολωνό και έναν 42χρονο Ρουμάνο.

Ολοι είχαν αφαιρέσει σε διαφορετικές περιπτώσεις, χρήματα, κοσμήματα ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Ειδικότερα:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου συνελήφθη στο Ηράκλειο ο 47χρονος ημεδαπός διότι είχε αφαιρέσει από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χρήματα και τιμαλφή και στη συνέχεια αφαίρεσε ένα ποδήλατο από πυλωτή πολυκατοικίας. Αφαιρεθέντα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος συνελήφθη ο 51χρονος ημεδαπός κατά το χρόνο που διέρρηξε παράθυρο Ιερού Ναού σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και εισήλθε εντός με σκοπό την κλοπή.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ηρακλείου συνελήφθη ο 42χρονος αλλοδαπός διότι αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα μέρος των οποίων βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου συνελήφθη ο 39χρονος αλλοδαπός διότι αφαίρεσε από επιχείρηση κοσμήματα τα οποία βρέθηκαν σε χώρο όπου διαμένει και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Οι προανακρίσεις διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και τα Αστυνομικά Τμήματα Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου αντίστοιχα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο

Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

Κρήτη: Οι ισχυροί άνεμοι φέρνουν απαγόρευση κυκλοφορίας - Δείτε πού