Ηράκλειο: Πρόσκληση στην προβολή της ταινίας  "Δυστυχώς Απουσιάζετε''

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου σας προσκαλεί στην προβολή της ταινίας "Δυστυχώς Απουσιάζετε / Sorry we missed you" το Σάββατο 20/01/2024 και ώρα 19.00 το απόγευμα στην αίθουσα του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης (Γρεβενών και Πρεβελάκη).

Αναλυτικότερα:

''Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο μας θα προβάλει την ταινία "Δυστυχώς Απουσιάζετε / Sorry we missed you" το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, ώρα 7:00 μμ στην αίθουσα του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης (Γρεβενών και Πρεβελάκη).

Η ταινία παρουσιάζει τη σκληρή πραγματικότητα μίας οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο που εργάζεται με το καθεστώς της Σύμβασης Μηδενικών Ωρών. Μία μορφή εργασίας η οποία θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας, έπειτα από την πρόσφατη ψήφισή της μέσα από το εργασιακό νομοσχέδιο Γεωργιάδη.

Σας καλούμε όλες και όλους στην προβολή της ταινίας και στη συζήτηση που θα ακολουθήσε''

Image

