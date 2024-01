Bασίλισσα Ελισάβετ: Απατεώνας ισχυριζόταν ότι πουλάει το μπαστούνι της, αλλά την «πάτησε»

Ένας νεαρός άνδρας προσπάθησε να πουλήσει ένα μπαστούνι που, όπως ισχυριζόταν, χρησιμοποιούσε η βασίλισσα Ελισάβετ Β′ και καταδικάστηκε για εξαπάτηση αγοραστών του eBay.

Ο 26χρονος Ντρου Μάρσαλ, από το Χάμσαιρ της νότιας Αγγλίας, ισχυρίστηκε ότι ήταν ανώτερος υπηρέτης στο Κάστρο του Ουίνδσορ και ότι τα έσοδα από την πώληση του μπαστουνιού θα πήγαιναν στην έρευνα για τον καρκίνο. Η δημοπρασία είχε φτάσει τις 540 λίρες (628 ευρώ), όταν ο Μάρσαλ ακύρωσε την καταχώριση, γιατί έμαθε ότι η αστυνομία είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

He tried to sell "Queen Elizabeth II's walking stick" on eBay. He's been sentenced for fraud. https://t.co/QJUmFXQIey pic.twitter.com/ORxDJu1JxI

— Alan noyeur (@yourfavflu) January 12, 2024